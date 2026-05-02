Un hombre fue detenido tras una pelea por daños en un vehículo

Un episodio de violencia urbana se registró en la noche del viernes en Villa Carlos Paz, donde una discusión por daños en un automóvil terminó con una persona aprehendida y otra con lesiones en el rostro.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas en la intersección de las calles Brasil y Ecuador, en barrio Miguel Muñoz. El conflicto se habría originado a partir de una disputa entre dos hombres por supuestos daños ocasionados a un vehículo Peugeot 208.

Al llegar al lugar, efectivos policiales se encontraron con una situación tensa, ya que varias personas comenzaron a arrojar piedras contra el personal actuante. Ante esta situación, agentes del Escuadrón Motorizado debieron utilizar armas menos letales —pistolas Byrna— para dispersar a los agresores y controlar el escenario.

En el lugar, un hombre de 39 años manifestó que, tras la discusión, fue agredido por otro de 47 años, sufriendo lesiones en la nariz y el rostro.

El presunto agresor fue aprehendido en el lugar y, durante el procedimiento, los efectivos encontraron entre sus pertenencias un envoltorio de nylon con una sustancia vegetal compatible con marihuana. Se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que confirmó la presencia de 9 cogollos con un peso total de 8,70 gramos.

El detenido fue trasladado a la Alcaidía local y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.