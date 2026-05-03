Accidente en calle Roma: una moto terminó contra una Saveiro

Un accidente de tránsito se registró anoche en la zona oeste de Villa Carlos Paz, sobre calle Roma al 2400, donde una motocicleta colisionó por alcance contra una camioneta.

El hecho ocurrió pasadas las 21, cuando una Honda Titan conducida por un joven de 24 años impactó contra una VW Saveiro manejada por un hombre de 48 años, por causas que aún se investigan.

En el lugar intervino el servicio de emergencias médicas, que realizó el control clínico del motociclista y del conductor del otro vehículo.

Ambos fueron asistidos en el lugar sin necesidad de traslado a un centro de salud.