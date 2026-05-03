Allanamiento en Villa María: cayó un joven por narcomenudeo

Tras varios meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarató un punto de venta de estupefacientes y detuvo a un presunto narcomenudista de 23 años en la ciudad de Villa María.

El procedimiento, supervisado por el Ministerio Público Fiscal, se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Figueroa Alcorta, en barrio Las Playas, en la cabecera del departamento General San Martín.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron diversas dosis de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo por un total de 651.700 pesos, un automóvil y otros elementos considerados relevantes para la causa.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa María, todo lo incautado fue remitido a sede judicial, mientras que el detenido fue trasladado e imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.