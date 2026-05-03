Asaltaron a un playero en una estación de servicio en Yofre Norte

Un playero de una estación de servicio fue víctima de un robo esta madrugada en barrio Yofre Norte, en la ciudad de Córdoba.

El hecho se registró en un comercio ubicado sobre avenida Las Malvinas al 2500, donde un joven que trabaja en el lugar fue abordado por un hombre armado.

Según su testimonio, el asaltante lo amenazó y le sustrajo una suma de dinero antes de darse a la fuga.

Tras el episodio, intervino personal policial que inició un operativo en la zona y las actuaciones correspondientes para intentar identificar al autor del hecho.