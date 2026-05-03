Buscan a un adolescente desaparecido en Carlos Paz: piden ayuda urgente

La Unidad Judicial y la Fiscalía de Instrucción de turno de Villa Carlos Paz iniciaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Renzo García, un adolescente de 17 años que permanece desaparecido desde el pasado 1 de mayo a las 20.

Según informaron fuentes oficiales, el joven es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña y cabello corto. Al momento de su desaparición vestía un buzo, pantalón de jean, sandalias y una boina de color verde.

Además, indicaron que presenta retraso madurativo y consumo problemático de sustancias, lo que incrementa la preocupación de las autoridades y su entorno familiar.

Desde la Justicia solicitaron a cualquier persona que pueda aportar información que se comunique de manera urgente con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono 03541-428181 o con la comisaría más cercana.