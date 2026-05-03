Carlos Paz despedirá hoy a uno de sus vecinos más queridos

Villa Carlos Paz vivirá este domingo una jornada marcada por la despedida de Fernando Fuentes, uno de los vecinos más recordados y queridos de la ciudad.

El velatorio se realizará en la sala Centeno, ubicada en San Martín 1096, donde desde las 11 y hasta las 15 horas se acercarán familiares, allegados y vecinos para acompañar el último adiós.

Fuentes fue una figura clave en el desarrollo de la vida nocturna carlospacense durante las décadas del 70 y 80, en pleno auge turístico de la ciudad. Como propietario de la emblemática discoteca Tempo, ubicada sobre calle Bialet Massé, supo convertir ese espacio en un punto de encuentro obligado para jóvenes, artistas y visitantes que llegaban a Carlos Paz en aquellos años.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre de fuerte carácter emprendedor, cercano y con una marcada vocación por generar espacios de encuentro. Tempo no solo funcionó como boliche, sino también como escenario de espectáculos y reuniones sociales que marcaron a toda una generación.

Con el paso del tiempo, se alejó de la actividad nocturna y se dedicó a distintos oficios, manteniendo siempre un perfil activo en la vida cotidiana de la ciudad. En el plano personal, estuvo casado con la actriz Adriana Quevedo, con quien formó una familia y tuvo tres hijos.

En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida que lo describen como un referente de época y un amigo presente en momentos importantes.

La ciudad se prepara así para despedir a un nombre propio de su historia reciente, en una jornada que reunirá a quienes compartieron con él distintas etapas de su vida.