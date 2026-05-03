Carlos Paz entre los operativos con ocho detenidos y secuestros

Ocho personas fueron detenidas en las últimas horas en el marco de una serie de operativos realizados en la provincia de Córdoba, que incluyeron a Villa Carlos Paz y otras localidades del interior.

Los procedimientos estuvieron vinculados a delitos como robo, lesiones, encubrimiento y resistencia a la autoridad. Según se informó, dos de los detenidos eran intensamente buscados por la Justicia.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron cinco motocicletas, un automóvil, tres armas de fuego con cartuchos, estupefacientes, teléfonos celulares y otros elementos relacionados con las investigaciones en curso.

Las intervenciones se llevaron a cabo en San Francisco, Villa Carlos Paz, Villa del Totoral, Cruz del Eje, Arroyito, Jesús María, Luyaba y Los Cocos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.