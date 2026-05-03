Cayeron con más de 10 kilos de marihuana ocultos en una rueda de auxilio

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió secuestrar más de 10 kilos de marihuana que eran transportados ocultos dentro de una rueda de auxilio en una camioneta. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 86, en la provincia de Formosa.

El control fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón 16 “Clorinda”, que detuvieron la marcha del vehículo en el que viajaban tres hombres. Durante la inspección, el can detector de narcóticos “Dreyco” marcó de manera insistente la zona donde se encontraba la cubierta.

Ante la sospecha de una carga ilegal, y con intervención de la Unidad Fiscal, la rueda fue escaneada, lo que permitió detectar bultos compatibles con estupefacientes en su interior. Luego, los uniformados desarmaron la cubierta y extrajeron 14 paquetes con cannabis sativa, con un peso total de 10 kilos con 350 gramos.

Por disposición del magistrado interviniente, se secuestró la droga, la camioneta y cuatro teléfonos celulares. Los tres ocupantes quedaron detenidos, y se constató que uno de ellos tenía un pedido de captura activo desde 2019.