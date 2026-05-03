Cayó en la Ruta 38 con un ternero faenado en la camioneta

Un joven de 27 años fue detenido este sábado en Villa de Soto, luego de ser interceptado mientras trasladaba carne vacuna sin cumplir con las condiciones sanitarias ni la documentación correspondiente.

El procedimiento se realizó cerca de las 13:20 en la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 140, durante un control preventivo de Patrulla Rural. Allí, los efectivos detuvieron una camioneta Ford Ranger y constataron que en la caja llevaba dos medias reses de un animal bovino, presuntamente un ternero de unos 230 kilos.

Según se informó, la carne era transportada sin medidas mínimas de higiene ni habilitación, por lo que se procedió al secuestro del vehículo, de la carga y también de cuatro fardos de alfalfa que eran trasladados en el rodado.

El conductor fue aprehendido por infracción a los artículos 115 y 118 del Código de Convivencia Ciudadana, vinculados al faenamiento y transporte ilegal de animales.

Horas más tarde, alrededor de las 3 de la madrugada, personal de Patrulla Rural junto a Bomberos Voluntarios realizaron la desnaturalización de la carne en un lugar seguro, siguiendo directivas de la jueza de Paz.