Cinco detenidos, armas blancas y una moto recuperada en operativo nocturno

Un operativo de saturación desplegado durante la madrugada en Río Cuarto dejó como saldo cinco personas detenidas, el secuestro de armas blancas y el recupero de una motocicleta que había sido robada horas antes.

El procedimiento incluyó un operativo cerrojo y rastrillajes en la zona de calle Florencio Sánchez y Chile, donde personal policial logró recuperar una moto sustraída recientemente de un predio de eventos.

Minutos después, en Remedios de Escalada al 200, efectivos intervinieron ante la rotura del vidrio de un Fiat Cronos. En ese lugar fueron aprehendidos dos jóvenes que intentaban robar un teléfono celular del interior del vehículo. El dispositivo fue recuperado y se dio intervención a la Sección Juveniles.

En otro procedimiento, en Hipólito Yrigoyen al 700, personal policial interceptó a un hombre de 41 años junto a tres menores durante controles preventivos. En el palpado, constataron que dos de los adolescentes llevaban armas blancas entre sus prendas, por lo que se procedió al secuestro de los elementos y al traslado de los involucrados.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las actuaciones correspondientes.