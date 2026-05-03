Citaron a una conductora de app y la asaltaron

Una conductora de una aplicación de viajes fue víctima de un asalto tras ser convocada a un viaje en barrio Ciudad Evita, en Córdoba capital. El hecho derivó en un operativo que terminó con cuatro personas detenidas, entre ellas dos mujeres y dos menores de edad.

Según informó la Policía, la mujer fue citada mediante la app y, al llegar al lugar, fue abordada por los implicados, quienes la amenazaron y le sustrajeron pertenencias.

A partir del procedimiento, los efectivos lograron recuperar teléfonos celulares y secuestrar una réplica de arma de fuego. Además, incautaron una motocicleta que presentaba pedido de secuestro y otros elementos relacionados con la causa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar su participación en el hecho.