Citaron a una conductora de app y la asaltaron

Córdoba capital
Citaron a una conductora de app y la asaltaronDos mujeres y dos menores fueron arrestados tras un operativo policial. Recuperaron celulares y secuestraron una réplica de arma, una moto robada y otros elementos.
Una conductora de una aplicación de viajes fue víctima de un asalto tras ser convocada a un viaje en barrio Ciudad Evita, en Córdoba capital. El hecho derivó en un operativo que terminó con cuatro personas detenidas, entre ellas dos mujeres y dos menores de edad.
Según informó la Policía, la mujer fue citada mediante la app y, al llegar al lugar, fue abordada por los implicados, quienes la amenazaron y le sustrajeron pertenencias.
A partir del procedimiento, los efectivos lograron recuperar teléfonos celulares y secuestrar una réplica de arma de fuego. Además, incautaron una motocicleta que presentaba pedido de secuestro y otros elementos relacionados con la causa.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar su participación en el hecho.