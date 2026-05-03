Seguridad en Punilla

Controles nocturnos en Carlos Paz, fuerte despliegue policial

La Departamental activó operativos simultáneos en distintos puntos estratégicos para reforzar la prevención y el control vehicular.
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Sucesos
domingo, 3 de mayo de 2026 · 10:47

La Departamental Punilla desplegó anoche un operativo de prevención con fuerte presencia policial en rutas y accesos clave del valle, con el objetivo de intensificar controles y disuadir hechos delictivos.

El dispositivo se puso en marcha alrededor de las 21, con controles simultáneos en distintos sectores de la jurisdicción, donde se inspeccionaron vehículos y personas en circulación.

Según informaron desde la fuerza, los operativos apuntan a reforzar la seguridad en la vía pública y aumentar la visibilidad policial en zonas estratégicas, especialmente durante la noche.

El despliegue se enmarca en un esquema de acciones preventivas que continuarán en los próximos días.

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