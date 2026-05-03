Controles nocturnos en Carlos Paz, fuerte despliegue policial

La Departamental Punilla desplegó anoche un operativo de prevención con fuerte presencia policial en rutas y accesos clave del valle, con el objetivo de intensificar controles y disuadir hechos delictivos.

El dispositivo se puso en marcha alrededor de las 21, con controles simultáneos en distintos sectores de la jurisdicción, donde se inspeccionaron vehículos y personas en circulación.

Según informaron desde la fuerza, los operativos apuntan a reforzar la seguridad en la vía pública y aumentar la visibilidad policial en zonas estratégicas, especialmente durante la noche.

El despliegue se enmarca en un esquema de acciones preventivas que continuarán en los próximos días.