Dos detenidos en Alta Gracia por robos y celulares recuperados

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en Alta Gracia en el marco de distintos procedimientos vinculados a robos ocurridos en la ciudad, uno de ellos en inmediaciones del Hospital Arturo Illia y que había tomado notoriedad en redes sociales.

En el primero de los hechos, un joven fue aprehendido tras ser señalado como presunto autor del robo de un teléfono celular a una mujer mediante amenazas. Durante el control policial, se logró recuperar dos dispositivos, uno de ellos relacionado con otro hecho delictivo en la zona.

Por otra parte, en un allanamiento realizado en la ciudad, fue detenido un hombre de 39 años, vinculado a múltiples hechos contra la propiedad. En el procedimiento, los efectivos secuestraron diversos elementos que estarían relacionados con las causas investigadas.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.