Dos hombres de Almafuerte chocaron contra el cerro en El Quebracho

Embalse / Ruta hacia Almafuerte
Dos hombres de Almafuerte chocaron contra el cerro en El QuebrachoEl siniestro ocurrió esta mañana en un tramo serrano entre la curva de Rosaroli y el cruce del Quebracho. Ambos ocupantes fueron trasladados al hospital.
Esta mañana del domingo 3 de mayo, un automóvil protagonizó un accidente en solitario en la zona de El Quebracho, en el camino que conecta Embalse con la ciudad de Almafuerte.
El hecho ocurrió cerca de las 08:25, cuando un VW Polo que circulaba en dirección a Almafuerte, con dos hombres oriundos de esa ciudad, despistó e impactó contra el cerro del lado contrario de la calzada.
Ambos ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal de ambulancias municipales y luego trasladados al Hospital Regional de Santa Rosa para una mejor valoración.
En el operativo trabajaron efectivos de la Policía local, dos ambulancias municipales, personal de Inspección Municipal y dos dotaciones de Bomberos Voluntarios.