Dos hombres de Almafuerte chocaron contra el cerro en El Quebracho

Esta mañana del domingo 3 de mayo, un automóvil protagonizó un accidente en solitario en la zona de El Quebracho, en el camino que conecta Embalse con la ciudad de Almafuerte.

El hecho ocurrió cerca de las 08:25, cuando un VW Polo que circulaba en dirección a Almafuerte, con dos hombres oriundos de esa ciudad, despistó e impactó contra el cerro del lado contrario de la calzada.

Ambos ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal de ambulancias municipales y luego trasladados al Hospital Regional de Santa Rosa para una mejor valoración.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía local, dos ambulancias municipales, personal de Inspección Municipal y dos dotaciones de Bomberos Voluntarios.