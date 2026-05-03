Encontraron sano y salvo al adolescente que era intensamente buscado

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz informó que fue encontrado en buen estado de salud el adolescente de 17 años que era intensamente buscado desde el pasado 1 de mayo.

De acuerdo al parte oficial, el joven fue hallado por personal policial de la ciudad, lo que permitió desactivar de inmediato el pedido de colaboración que se había difundido en las últimas horas.

Tras su aparición, las autoridades dejaron sin efecto la solicitud de paradero emitida previamente, llevando tranquilidad tanto a su entorno como a la comunidad que había acompañado la búsqueda.

No se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado, aunque se confirmó que se encuentra en buen estado general.