Encontraron a un hombre muerto dentro de una camioneta en una ruta de Córdoba

Un hombre fue hallado sin vida esta mañana del domingo dentro de una camioneta estacionada sobre la banquina de la ruta provincial 90, en jurisdicción de General San Martín.

El hecho fue advertido a unos mil metros del acceso al camino hacia la ruta provincial 48, donde efectivos policiales acudieron tras ser alertados sobre la presencia de un vehículo detenido.

Al llegar, los uniformados constataron que se trataba de una Renault Duster ubicada sobre la banquina izquierda, sin daños visibles, y que el conductor no presentaba signos vitales.

En el lugar se encontraban familiares del hombre, quienes indicaron que habría sufrido una descompensación antes de dejar de respirar.

Ante la situación, se solicitó la intervención de personal de la División Caminera para ordenar el tránsito, además del médico forense y bomberos, quienes realizaron las tareas correspondientes.

La Fiscalía de turno tomó intervención y dispuso el inicio de actuaciones para establecer las causas del fallecimiento.