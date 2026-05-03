Extraditan a Pequeño J por el triple crimen narco y será indagado en Morón

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, será extraditado este lunes a la Argentina acusado de participar en un triple crimen vinculado al narcotráfico. El imputado arribará por la tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un operativo a cargo de la Policía Federal y quedará inmediatamente bajo custodia judicial. Conocé los detalles.

Según confirmaron fuentes oficiales, el martes será trasladado al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, donde deberá prestar declaración indagatoria ante el juez Jorge Ernesto Rodríguez. La Justicia busca determinar su rol dentro de una estructura criminal organizada y avanzar en la causa.

La investigación lo señala como integrante de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes que habría planificado un ataque para recuperar un cargamento de droga presuntamente robado. En ese contexto, el 19 de septiembre de 2025 fueron secuestradas Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, maniatadas, golpeadas y sometidas a torturas antes de ser asesinadas.

Los investigadores sostienen que el hecho tuvo características de un mensaje mafioso entre bandas narco. Con la extradición de “Pequeño J”, la causa entra en una etapa decisiva, en la que se intentará esclarecer la cadena de responsabilidades y detectar a otros posibles implicados que aún permanecen prófugos.