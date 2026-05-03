Investigan si una fumigadora atropelló y mató a una mujer en un camino rural

La investigación por la muerte de una mujer de 30 años avanza en la localidad de San Antonio de Litín, en el departamento Unión, tras el hallazgo del cuerpo sin vida a la vera de un camino rural durante la mañana del jueves.

Con el correr de las horas, la víctima fue identificada como Estefanía Isabel Villamea, oriunda de Oliva y madre de un niño de 5 años. El hecho generó conmoción en toda la región.

Según indicaron fuentes judiciales, la mujer solía salir a caminar cada mañana por ese sector. En ese contexto, el fiscal de Instrucción Nicolás Gambini explicó que la principal línea investigativa apunta a un accidente. “Todo indica que podría haber sido embestida por una maquinaria agrícola, una fumigadora tipo mosquito”, señaló.

Uno de los elementos que analizan los investigadores es la presencia de niebla al momento del hecho, lo que habría reducido considerablemente la visibilidad y podría haber sido un factor determinante en el desenlace.

En paralelo, ya fue identificado el conductor de la maquinaria involucrada y se intenta establecer en qué circunstancias habría continuado la marcha tras el impacto.

La causa se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas, mientras se aguardan los resultados de la autopsia, que serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido.