Murieron una policía y su beba tras un choque en San Luis

Un trágico siniestro vial ocurrido en la madrugada del viernes 1 de mayo en la provincia de San Luis dejó como saldo la muerte de una mujer policía federal y su hija de 1 año y 7 meses, cuando se dirigían hacia el Santo de la Quebrada.

La víctima fue identificada como Silvina Alejandra Enríquez, de 32 años, cabo de la Policía Federal Argentina, quien se encontraba de licencia al momento del hecho y prestaba servicio en Buenos Aires. Era oriunda del distrito de Cañada Seca, en San Rafael, Mendoza. Falleció en el lugar junto a su hija Mia Nahiara Núñez Enríquez, como consecuencia del impacto.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 en el kilómetro 161 de la ruta nacional 146, a unos 20 kilómetros al norte de Beazley, donde colisionaron de frente una furgoneta Citroën Berlingo y un camión Mercedes-Benz 1735 con semirremolque.

La furgoneta era conducida por la pareja de la mujer, un hombre de 35 años identificado como Cristian Núñez, quien sufrió diversas heridas. Fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis, donde horas más tarde recibió el alta médica.

En tanto, el camión era manejado por un hombre de 53 años que viajaba acompañado por una mujer de 45, ambos también con domicilio en San Rafael. Ninguno resultó herido.

Según las primeras averiguaciones, el camión circulaba de norte a sur, mientras que la furgoneta lo hacía en sentido contrario. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron de manera frontal.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de la Dirección General de Bomberos y equipos de salud. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, que la caratuló como averiguación de doble homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito.