Murió un automovilista tras chocar contra un camión en Canals

Un automovilista murió esta madrugada en la localidad de Canals, en el sur provincial, tras colisionar contra un camión que se encontraba estacionado sobre la calzada.

El siniestro se registró en la intersección de la ruta provincial 3 y calle San Juan, donde personal policial y un servicio de emergencias constataron el deceso en el lugar.

De acuerdo a la información oficial, la víctima se conducía en un Ford Ka y, por causas que se investigan, impactó contra un camión Fiat 619 N1 que estaba detenido sobre la vía.

Hasta el momento, el hombre no pudo ser identificado y se aguarda la confirmación de su identidad. La investigación quedó a cargo del magistrado interviniente.