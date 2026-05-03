Murió un hombre tras ser atacado por un enjambre de avispas

Un trágico episodio ocurrió en la localidad neuquina de Loncopué, donde un hombre de 65 años perdió la vida luego de ser atacado por un enjambre de avispas mientras realizaba tareas de corte de leña.

Según las primeras informaciones, la víctima, identificada como Juan Carlos Sandoval, habría golpeado accidentalmente una colmena, lo que desencadenó la reacción inmediata de las denominadas “chaquetas amarillas”, conocidas por su comportamiento agresivo.

El ataque fue masivo y, como consecuencia de las múltiples picaduras, el hombre sufrió un shock anafiláctico que le provocó la muerte antes de poder recibir asistencia médica.

El hecho ocurrió en una zona arbolada donde este tipo de insectos suele habitar y, en determinadas épocas del año, puede volverse especialmente peligroso.

Sandoval se encontraba acompañado por otra persona, quien logró alertar a los servicios de emergencia, aunque la ayuda no llegó a tiempo para salvarle la vida.

Especialistas advierten que las avispas pueden representar un riesgo severo, especialmente en casos de ataques múltiples o en personas con antecedentes alérgicos, por lo que recomiendan extremar las precauciones en áreas rurales o de vegetación densa.