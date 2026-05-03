Perdió el control en Altas Cumbres y terminó hospitalizado

Un motociclista resultó herido este viernes en el Camino de las Altas Cumbres, luego de despistar con su vehículo y salir de la carpeta asfáltica a la altura del kilómetro 71 de la ruta provincial 34.

El hecho se registró mientras dotaciones de Bomberos Voluntarios de Icho Cruz trabajaban en un incendio en la zona de Copina. En ese contexto, una tercera unidad fue comisionada hacia el lugar del accidente.

Al arribar, los efectivos constataron la presencia de una motocicleta de mediana cilindrada fuera de la calzada. El conductor, un hombre mayor de edad, presentaba un posible traumatismo en un miembro superior.

Tras recibir las primeras asistencias, fue trasladado por el Servicio de Emergencias Médicas Punilla Sur al hospital de Villa Carlos Paz para una mejor evaluación.

En el operativo también intervino personal de Policía Caminera.