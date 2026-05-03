¿Qué está pasando en Jovita? tercera máquina incendiada

Un nuevo incendio de maquinaria agrícola volvió a encender la preocupación en Jovita, donde este sábado por la noche una cosechadora se prendió fuego en un establecimiento rural, en lo que ya es el tercer episodio registrado en la zona en pocos días.

El hecho ocurrió en un campo de la familia Giraudo, donde bomberos voluntarios acudieron tras un llamado que alertaba sobre un principio de incendio en una máquina marca New Holland.

Una dotación con autobomba urbana trabajó en el lugar entre las 21:04 y las 23:00, realizando tareas de enfriamiento para evitar que el fuego se propagara. En total participaron cuatro bomberos, mientras otros cinco quedaron en apresto.

El foco fue controlado a tiempo, aunque la reiteración de estos episodios en el inicio de la cosecha gruesa genera inquietud en el sector rural de la región.