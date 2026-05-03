Rompió la puerta de un edificio, subió a la terraza y terminó detenido

Un hombre fue detenido esta mañana en pleno centro de Córdoba, luego de ingresar a un edificio tras romper la puerta de vidrio de acceso.

El episodio se registró en calle Bernardino Rivadavia al 700, donde personal policial fue alertado sobre la presencia de una persona dentro del inmueble. Al llegar, los efectivos encontraron al hombre en la terraza del edificio y procedieron a su aprehensión.

Durante el procedimiento, secuestraron un bolso que contenía un inhibidor tipo llavero, un arma blanca, guantes, un electrodoméstico y otros elementos que habrían sido sustraídos del lugar.

El detenido fue trasladado junto a lo incautado a una dependencia policial y quedó a disposición de la justicia.