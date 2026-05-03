Vuelco en Altas Cumbres: un auto terminó dado vuelta cerca de El Cóndor

Un automóvil protagonizó un vuelco en el Camino de las Altas Cumbres, en cercanías del parador El Cóndor, generando un importante despliegue en la zona.

El hecho se registró esta tarde, cuando por causas que se intentan establecer el conductor perdió el control del rodado, que terminó dado vuelta a un costado de la ruta.

De acuerdo a la información difundida, el hombre habría logrado salir por sus propios medios tras el siniestro, sin presentar lesiones de gravedad.

En el lugar trabajaron equipos de emergencia y personal policial, que asistieron al conductor y ordenaron el tránsito en uno de los sectores más transitados del corredor serrano.