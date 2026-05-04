Cayó en la trampa: extorsionó a su víctima y fue atrapado

Un hombre fue aprehendido en la tarde del domingo en el momento en que pretendía devolverle el celular robado a su dueño a cambio de una suma de dinero. El procedimiento fue concretado por los efectivos de la Comisaría Décima luego de que ambos acordaran un punto de encuentro en avenida Coronel Suarez y calle Blas Parera.

Todo comenzó cuando un joven de 26 años se presentó en la dependencia policial para denunciar que el 1° de Mayo pasado le habían robado su celular. Luego, con otro celular, la víctima se pudo contactar con la persona que poseía su aparato móvil, quien le exigía la suma de $50 mil para recuperarlo. Es así que acordaron un punto de encuentro, donde el joven reconoció el celular como suyo. En ese momento, un equipo policial intervino rápidamente, al ver la presencia de los efectivos el hombre intentó escapar, pero fue alcanzado a los pocos metros.

Desde la Unidad Fiscal de Cibercriminalidad y Estafa ordenaron que el hombre, de 50 años, sea liberado en caso de que no tenga causas pendientes con la Justicia, y que el celular sea devuelto a la víctima, en el marco de una causa abierta por defraudación y estafa.

El accionar policial fue supervisado por el jefe esta dependencia policial, Comisario Principal Jorge Castro.