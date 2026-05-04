Cayó un punto de droga 24 horas: incautaron más de 5.700 dosis y un arma

Tras una investigación de dos meses, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló un punto de venta de drogas que funcionaba las 24 horas en la ciudad de Córdoba. El procedimiento dejó dos detenidos, uno de ellos menor de edad, y el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes.

El operativo incluyó dos allanamientos y se desarrolló en una vivienda de dos plantas ubicada sobre calle Zaar, entre Pedro Zanni y Fuerza Aérea Argentina, en barrio Villa La Tela.

Durante el procedimiento, y con intervención de canes detectores, los efectivos incautaron 5.760 dosis de cocaína —distribuidas en ladrillos y envoltorios— y 30 dosis de marihuana. Además, secuestraron $1.127.560 en efectivo, cuatro balanzas digitales, un arma de fuego, 44 cartuchos, dos cargadores y un chaleco antibalas.

Según se informó, en el domicilio se comercializaban estupefacientes de manera permanente, sin interrupciones durante el día.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial y el secuestro de todos los elementos, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.