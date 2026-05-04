Dañó un local, robó y fue capturado tras un operativo

Un adolescente fue detenido en barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba, luego de ser señalado por un robo en un local comercial.

El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre una persona que intentaba ingresar a un comercio de la zona. Al arribar, los efectivos constataron daños en el frente del local.

Con la información aportada, se desplegó un operativo en el sector que permitió ubicar al joven y proceder a su detención.

Durante el procedimiento, se recuperaron distintos elementos que habían sido sustraídos, entre ellos una notebook, una fuente de alimentación, un celular, dinero en efectivo y otros objetos.

El adolescente quedó a disposición del magistrado interviniente.