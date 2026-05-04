Golpe en plena subida: rescate en el Cerro de la Cruz

Un adolescente fue asistido este fin de semana en el Cerro de la Cruz, en Carlos Paz, luego de sufrir un golpe en uno de sus miembros inferiores mientras realizaba el ascenso junto a su madre.

El hecho movilizó a un equipo del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), que acudió al lugar para brindar asistencia en una zona de difícil acceso.

Tras la intervención, también se hizo presente un servicio de emergencias, que trasladó al menor a un centro de salud para una mejor atención médica.

El operativo se desarrolló en el sector del sendero que conduce al tradicional mirador, uno de los puntos más concurridos por turistas y vecinos en la ciudad.