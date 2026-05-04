Hallan nueve carpinchos faenados y detienen a tres hombres

Operativos de la Patrulla Rural en distintos puntos de Córdoba dejaron como saldo el secuestro de fauna silvestre y el rescate de animales en condiciones de abandono.

Uno de los procedimientos se realizó en la localidad de El Chacho, donde efectivos de la Patrulla Rural Noroeste controlaron un Fiat 147 con tres ocupantes. En el baúl del vehículo encontraron nueve carpinchos faenados, cuchillos utilizados para el desposte y dos perros empleados para la caza. Los tres hombres, de 29, 32 y 34 años, fueron detenidos por infracción a la Ley Nacional N° 22.421 de conservación de la fauna silvestre.

En otro operativo, en Chacra de la Merced, personal de la Patrulla Rural Centro rescató un caballo y un potrillo que se encontraban abandonados a la altura del kilómetro 9. Los animales presentaban lesiones y un evidente deterioro en su estado de salud.

Tras el procedimiento, ambos equinos fueron puestos a resguardo y el caso quedó a disposición de la Unidad Judicial N° 12, que investiga un posible hecho de maltrato animal.

Los controles se enmarcan en acciones preventivas en zonas rurales para detectar infracciones vinculadas a la fauna y situaciones de abandono o maltrato.