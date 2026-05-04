Hantavirus en un crucero que salió de Argentina: lo que se sabe del brote

Un brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que había zarpado desde Argentina, es investigado por autoridades sanitarias internacionales tras confirmarse la muerte de tres personas y la presencia de otros casos sospechosos entre los pasajeros.

La embarcación, operada por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, tenía como destino Cabo Verde, en África, pero el itinerario quedó bajo revisión luego de que varios ocupantes presentaran síntomas compatibles con la enfermedad durante el viaje.

El primer fallecido fue un hombre de 70 años que comenzó con síntomas a bordo y murió durante la travesía. Su cuerpo fue trasladado a la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Días después, su esposa, de 69 años, también enfermó y fue evacuada en Sudáfrica, donde murió en un hospital de Johannesburgo. Ambos serían ciudadanos de Países Bajos. La tercera víctima fatal permanecía en el barco al momento de confirmarse el brote.

Además, una cuarta persona fue derivada a un centro de salud en Johannesburgo y continúa internada, mientras que otros dos pasajeros permanecen en el crucero bajo seguimiento médico. Las autoridades analizan su traslado a Cabo Verde para cumplir aislamiento.

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto con secreciones de roedores infectados, como orina, saliva o heces. Aunque es poco habitual, en algunos casos puede haber transmisión entre personas, lo que incrementa la preocupación en contextos de convivencia cerrada como un crucero.

Los primeros síntomas suelen incluir fiebre, dolores musculares, cefalea, náuseas y vómitos, y pueden evolucionar hacia cuadros respiratorios severos con compromiso cardiopulmonar.

En Argentina, donde circulan distintas variantes del virus, se mantiene una alerta sanitaria por el incremento de casos en las últimas semanas. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego —provincia desde la cual partió el barco— aclararon que no existe evidencia que vincule el brote con ese territorio y remarcaron que no se registran casos confirmados allí según los datos epidemiológicos disponibles.