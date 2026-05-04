La FPA cumple 11 años con miles de operativos contra el narcomenudeo

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) celebra este 4 de mayo su undécimo aniversario, tras más de una década de trabajo enfocado en la prevención e investigación del narcomenudeo en la provincia de Córdoba.

Creada en 2015, la fuerza especializada depende del Ministerio Público Fiscal, bajo la órbita del Poder Judicial provincial y la conducción del Fiscal General. Su función principal es combatir el último eslabón del narcotráfico, centrando sus acciones en la comercialización de estupefacientes a pequeña escala.

En estos once años de actividad, los resultados muestran un despliegue sostenido en todo el territorio provincial. Según datos oficiales, la FPA realizó 9.699 allanamientos, logró desarticular 223 bandas y 95 organizaciones narco.

Además, fueron puestas a disposición de la Justicia 2.542 personas vinculadas al narcomenudeo, en el marco de operativos que se llevaron adelante en distintos puntos de la provincia.

Desde su creación, la fuerza se consolidó como un actor clave dentro del Sistema Provincial de Seguridad Pública, con intervenciones coordinadas junto a otras áreas judiciales y fuerzas de seguridad.

Se espera que en las próximas horas se difundan estadísticas ampliadas sobre el impacto de la FPA en estos once años, en un contexto donde la lucha contra el narcotráfico sigue siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad.