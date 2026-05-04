Misterio en Salta: cayó una avioneta y desaparecieron sus ocupantes

Un episodio cargado de misterio mantiene en alerta a las autoridades en el este de la provincia de Salta, luego de que una avioneta descendiera de manera abrupta durante la madrugada del sábado en una zona rural del denominado Chaco salteño.

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana en la finca “Los Leones”, ubicada a unos 40 kilómetros de la localidad de Los Blancos. Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar el fuerte impacto en medio del monte.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron la aeronave abandonada entre los árboles, sin rastros de sus ocupantes. Según informaron fuentes oficiales, el avión presentaba una bandera de Bolivia, aunque su matrícula estaba parcialmente borrada, lo que complica su identificación.

En el interior no se hallaron sustancias ilegales, pero la escena despertó fuertes sospechas. Personal especializado en narcotráfico de la Policía de Salta, junto a efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, dio intervención a la Justicia Federal, que ya avanza con distintas líneas investigativas.

Uno de los elementos clave son las huellas de camionetas detectadas en las inmediaciones, lo que refuerza la hipótesis de que los ocupantes fueron asistidos tras el aterrizaje forzoso. A partir de esto, se emitió un alerta a centros de salud de la región para detectar posibles ingresos de personas con heridas compatibles con un accidente aéreo.

En las últimas horas, el caso sumó un dato relevante: dos vaqueanos declararon haber visto a dos hombres salir de la avioneta tras el impacto, y aseguraron que al menos uno de ellos portaba un arma.

La investigación continúa bajo estricta reserva, mientras crecen las sospechas de que el episodio podría estar vinculado a maniobras delictivas en la zona fronteriza.