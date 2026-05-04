Murió un hombre de 89 años tras un choque entre un auto y un camión

El hecho se registró cerca de las 19:38, a la altura del kilómetro 94, en el tramo que une Cavanagh con Arias, donde se desplegó un operativo de emergencia tras el impacto.

Al llegar al lugar, bomberos voluntarios de Guatimozín trabajaron junto a dotaciones de Arias, que ya se encontraban en la escena. El conductor del vehículo de menor porte fue rescatado, inmovilizado y trasladado al hospital de Arias con politraumatismos, pero falleció horas después.

Por su parte, el conductor del camión, un hombre de 34 años, fue asistido por una crisis nerviosa y derivado a un centro de salud de Cavanagh.

En el operativo intervinieron 15 bomberos con unidades de rescate sanitario, rescate e incendio y apoyo logístico, mientras que otros siete efectivos permanecieron en reserva.

Tras las tareas de asistencia y seguridad, se procedió a liberar la calzada y retirar los vehículos hacia una zona segura. En el lugar también trabajó personal policial.