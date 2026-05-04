Neuquén: la madre y su bebe se presentaron en una comisaria tras 72 horas desaparecidos

Camila Belén Montesino, de 27 años, se presentó en una comisaría de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, junto con su hijo, Carlos Amir Jeremy Araya, tras más de 72 horas desaparecidos, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Conforme a la información inicial, la mujer se acercó con su bebé de cuatro meses a la Comisaría 31 de General Roca y junto a ella había una mujer, la cual se trata de identificar para saber si está relacionada con su actual pareja, Guillermo Alan Amir Zumelzu (27), quien continúa desaparecido.

Por el momento se desconoce qué pasará con la mujer, quien está siendo entrevistada, pero sí se activó el protocolo para resguardar al niño, quien tenía droga en sangre tras el análisis en el hospital.

Las autoridades detallan que es de “extrema vulnerabilidad” la condición de vida de Montesino.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, dispuso que la mujer y el bebé sean examinados por un médico y notificó de la aparición a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como al Juzgado de Familia de Rincón de los Sauces, para que desde esos ámbitos se adopten las medidas que consideren pertinentes.

Ante la aparición de ambas personas, el protocolo “Alerta Nati” emitido por la Policía provincial fue dado de baja.