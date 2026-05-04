Operativo rural: nueve detenidos y caballos en mal estado rescatados

Nueve personas fueron detenidas en el marco de operativos realizados por la Patrulla Rural en distintos puntos de la provincia de Córdoba, en actuaciones vinculadas a delitos y contravenciones.

Los procedimientos se llevaron a cabo en zonas rurales de Reducción, Río Segundo, General Roca, Leones, Cruz del Eje, El Chacho, Sobremonte, Huinca Renancó y también en Córdoba capital.

Durante los controles, se secuestraron tres automóviles —uno con pedido judicial—, dos camionetas, una motocicleta, dos armas de fuego, tres armas blancas, cartuchos y carne bovina que era transportada sin las condiciones sanitarias correspondientes, entre otros elementos.

En paralelo, los efectivos rescataron dos perros y dos caballos que se encontraban en mal estado de salud. Los equinos fueron trasladados para su resguardo y atención.

Las intervenciones incluyeron infracciones por conducción peligrosa, portación ilegal de armas y faenamiento clandestino. Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente.