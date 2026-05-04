Operativos en Córdoba: fiestas, alcohol ilegal y múltiples clausuras

La Municipalidad de Córdoba realizó una serie de operativos de control en distintos sectores de la ciudad que derivaron en clausuras, emplazamientos y actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente.

Uno de los casos más relevantes se registró en Hipólito Yrigoyen al 300, donde se clausuró un establecimiento que desarrollaba espectáculos públicos con alrededor de 100 personas, pese a tener una clausura previa vigente.

Otra situación similar se detectó en Jujuy al 500, donde funcionaba un local sin habilitación con unas 40 personas en su interior, expendio de bebidas alcohólicas y cobro de ingreso, en condiciones consideradas de riesgo en materia de seguridad e higiene.

Además, en Adriano Maluzzardi al 6200 se desactivó un evento que pretendía realizarse sin autorización, mientras que en Vélez Sarsfield y Pueyrredón se clausuró un food truck por comercializar alimentos sin habilitación.

También se intervino en un establecimiento de calle Hugo Wast al 4500, donde se constató la violación de una clausura previa tras el retiro de la faja de seguridad, por lo que se dispuso una nueva medida.

En paralelo, se intensificaron controles preventivos en espacios públicos como Plaza San Martín, Plaza España, Parque Sarmiento y otros puntos de alta concurrencia. Allí se labraron actas por venta de alcohol fuera del horario permitido y consumo en la vía pública, incluso en algunos casos con menores involucrados.

Los procedimientos se realizaron en conjunto con la Policía de la Provincia, el Ministerio de Seguridad y la Guardia Urbana Municipal.