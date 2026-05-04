Operativos en Río Cuarto dejaron 26 detenidos y 57 vehículos secuestrados

Durante el fin de semana, se realizaron distintos operativos de seguridad en el interior de Córdoba que dejaron un saldo de 26 personas detenidas y 57 vehículos secuestrados en la ciudad de Río Cuarto.

En esos procedimientos, además, se incautó un arma de fuego y nueve armas blancas. Los controles también incluyeron la colaboración para desarticular dos fiestas clandestinas en esa jurisdicción.

En paralelo, en las localidades de Deán Funes y Río Ceballos, fueron detenidos dos adolescentes y un joven de 21 años. En esos casos, se procedió al secuestro de una motocicleta.

Los involucrados quedaron a disposición del magistrado interviniente en el marco de distintas actuaciones.