Operativos en Río Cuarto dejaron 26 detenidos y 57 vehículos secuestrados
Operativos en Río Cuarto dejaron 26 detenidos y 57 vehículos secuestradosTambién incautaron armas y desactivaron fiestas clandestinas; hubo más detenciones en Deán Funes y Río Ceballos
Durante el fin de semana, se realizaron distintos operativos de seguridad en el interior de Córdoba que dejaron un saldo de 26 personas detenidas y 57 vehículos secuestrados en la ciudad de Río Cuarto.
En esos procedimientos, además, se incautó un arma de fuego y nueve armas blancas. Los controles también incluyeron la colaboración para desarticular dos fiestas clandestinas en esa jurisdicción.
En paralelo, en las localidades de Deán Funes y Río Ceballos, fueron detenidos dos adolescentes y un joven de 21 años. En esos casos, se procedió al secuestro de una motocicleta.
Los involucrados quedaron a disposición del magistrado interviniente en el marco de distintas actuaciones.