Punilla: Encendió un fósforo para detectar una fuga de gas y desató un incendio

Un incendio se desató anoche en una vivienda de La Falda, en el departamento Punilla, luego de que un hombre intentara comprobar una posible fuga de gas en una garrafa utilizando un fósforo.

El episodio se registró cerca de las 22:30 en una casa ubicada sobre calle Carlos Gardel al 400. La maniobra provocó la ignición inmediata del gas y generó un foco ígneo dentro del domicilio.

Ante la situación, se desplegó un operativo con bomberos, personal de emergencias y fuerzas de seguridad. De manera preventiva, se evacuó a los ocupantes de la vivienda y a vecinos cercanos mientras se trabajaba para contener el incendio.

El fuego fue controlado en el lugar y no se registraron personas heridas.