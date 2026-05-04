Punilla sur: robó en un local y fue detenido a pocas cuadras

Un hombre de 34 años fue detenido esta tarde en San Antonio de Arredondo, luego de ser señalado por el robo de mercadería en un comercio de la zona.

El hecho fue advertido por el empleado del local a través de las cámaras de seguridad, lo que permitió alertar rápidamente a la Policía.

Con las descripciones aportadas, se desplegó un patrullaje en el sector de avenida Cura Brochero, donde finalmente lograron ubicar al sospechoso.

Al momento de la aprehensión, el hombre tenía en su poder los elementos sustraídos, que fueron recuperados.

Fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.