Quiso entrar a un boliche cerrado, agredió a policías y terminó detenido

Un hombre fue detenido en la madrugada de este sábado en Bell Ville, luego de protagonizar un episodio de agresión contra personal policial en las inmediaciones de un local bailable ubicado sobre calle Rivadavia.

El hecho ocurrió cerca de las 6:45, cuando el establecimiento ya había finalizado su actividad. Según informaron fuentes policiales, el hombre intentaba ingresar de manera insistente, ignorando las reiteradas advertencias para que se retirara del lugar.

En ese contexto, comenzó a reaccionar de forma violenta, empujando a los efectivos que se encontraban en el sector. Al momento del control, presentaba signos de haber consumido alcohol y se negó a aportar sus datos identificatorios.

Tras su aprehensión, fue trasladado a la Alcaidía, donde continuó con una actitud agresiva e incluso intentó volver a agredir físicamente a los uniformados.

Se labraron actuaciones por infracción a los artículos 81, 82 y 88 del Código de Convivencia Ciudadana, quedando a disposición del magistrado interviniente.