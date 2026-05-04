Robó una casa y asaltó a un peatón: lo capturaron

Un hombre fue detenido en barrio Alto Alberdi, en la ciudad de Córdoba, luego de ser señalado como presunto autor de dos robos consecutivos, uno en una vivienda y otro a un transeúnte.

El procedimiento se concretó tras un operativo policial en la zona, que permitió ubicar al sospechoso y proceder a su aprehensión.

Durante el operativo, los efectivos recuperaron distintos elementos sustraídos, entre ellos una notebook, teléfonos celulares, una mochila y una bicicleta.

El detenido quedó a disposición del magistrado interviniente, en el marco de la investigación por los hechos.