Robó una casa y asaltó a un peatón: lo capturaron

Córdoba capital
Robó una casa y asaltó a un peatón: lo capturaronEl hombre fue señalado por hechos contra una vivienda y un transeúnte; recuperaron varios elementos sustraídos
Un hombre fue detenido en barrio Alto Alberdi, en la ciudad de Córdoba, luego de ser señalado como presunto autor de dos robos consecutivos, uno en una vivienda y otro a un transeúnte.
El procedimiento se concretó tras un operativo policial en la zona, que permitió ubicar al sospechoso y proceder a su aprehensión.
Durante el operativo, los efectivos recuperaron distintos elementos sustraídos, entre ellos una notebook, teléfonos celulares, una mochila y una bicicleta.
El detenido quedó a disposición del magistrado interviniente, en el marco de la investigación por los hechos.