Tragedia en una ruta de Córdoba: murió tras chocar contra una camión

Un hombre de 31 años perdió la vida en un choque fatal ocurrido este lunes 4 de mayo en el interior de Córdoba. Se trasladaba a bordo de un vehículo Volkswagen Fox que impactó contra un camión cargado de soja sobre la Ruta Provincial 10, cerca de Punta del Agua (Tercero Arriba).

Según las primeras informaciones policiales, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido (oeste-este) cuando, por razones que aún son objeto de peritaje, el automóvil impactó contra la parte trasera de la unidad de carga.

Debido a la violencia del impacto, el conductor del rodado menor quedó atrapado entre los hierros.

Al arribar al lugar, efectivos de la Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia constataron que el automovilista ya no presentaba signos vitales. En tanto, se brindó asistencia al conductor del camión, un joven de 28 años, quien no presentaría heridas de gravedad pero se encontraba en estado de shock.