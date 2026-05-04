Tras el robo de una moto, detienen a tres hombres y vecinos atacan a la Policía

Barrio Autódromo, operativo con tensión
Tras el robo de una moto, detienen a tres hombres y vecinos atacan a la PolicíaEl procedimiento permitió recuperar el rodado sustraído. Durante el despliegue, un grupo de personas arrojó objetos contra los efectivos, que respondieron con agentes químicos.
En horas de la mañana, un operativo policial en barrio Autódromo culminó con la detención de tres hombres mayores de edad y el recupero de una motocicleta que había sido robada minutos antes.
El hecho se originó a partir del aviso de una persona que denunció la sustracción de una Honda CB 125 que se encontraba estacionada en la vía pública, en Kissiling al 7700 de barrio Cooperativa 3 de Noviembre.
Con los datos aportados, la Policía desplegó un rastrillaje que permitió ubicar a los presuntos autores en la zona de Julio Tristany y Ricardo Risatti, donde finalmente fueron detenidos.
Durante el procedimiento, vecinos del sector se acercaron y comenzaron a arrojar objetos contundentes contra el personal. Ante esta situación, los efectivos utilizaron agentes químicos para dispersar la agresión.
Los detenidos fueron trasladados junto a la motocicleta recuperada a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.