Tras el robo de una moto, detienen a tres hombres y vecinos atacan a la Policía

En horas de la mañana, un operativo policial en barrio Autódromo culminó con la detención de tres hombres mayores de edad y el recupero de una motocicleta que había sido robada minutos antes.

El hecho se originó a partir del aviso de una persona que denunció la sustracción de una Honda CB 125 que se encontraba estacionada en la vía pública, en Kissiling al 7700 de barrio Cooperativa 3 de Noviembre.

Con los datos aportados, la Policía desplegó un rastrillaje que permitió ubicar a los presuntos autores en la zona de Julio Tristany y Ricardo Risatti, donde finalmente fueron detenidos.

Durante el procedimiento, vecinos del sector se acercaron y comenzaron a arrojar objetos contundentes contra el personal. Ante esta situación, los efectivos utilizaron agentes químicos para dispersar la agresión.

Los detenidos fueron trasladados junto a la motocicleta recuperada a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.