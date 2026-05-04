Un obrero cayó desde un primer piso en Córdoba

Un trabajador resultó lesionado este lunes por la mañana tras sufrir una caída en una obra en construcción ubicada sobre avenida 24 de Septiembre al 1100, en barrio General Paz.

Según informaron fuentes policiales, el hombre se encontraba realizando tareas en altura cuando, por causas que aún se investigan, habría perdido el equilibrio y cayó al suelo desde un primer piso, a unos cuatro metros de altura.

Tras el alerta, personal policial llegó al lugar y entrevistó a testigos del hecho. Minutos más tarde, un servicio de emergencias asistió al trabajador y le diagnosticó traumatismo de cráneo.

Debido a la lesión, fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield para recibir una mejor atención médica. Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación.