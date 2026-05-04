Una discusión por el estacionamiento terminó con un muerto y un detenido

Lo que comenzó como una discusión cotidiana por un lugar para estacionar escaló hasta convertirse en una tragedia. Un hombre de 60 años murió tras recibir un disparo en el cuello. La violencia urbana volvió a mostrar su cara más oscura en el partido de La Matanza. En la intersección de las calles Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen, en la localidad de Lomas del Mirador, una disputa por el uso del espacio público terminó con la vida de un vecino y otro detenido por homicidio.

De acuerdo con el relato de los testigos y la reconstrucción policial, el conflicto se inició cuando un vecino, que se desempeña como remisero, le pidió a otro que moviera su camión para poder operar con normalidad.

Lo que debió ser un pedido rutinario derivó rápidamente en insultos y agresiones físicas.

En medio de la tensión, la pelea cruzó un límite irreversible: mientras uno de los involucrados habría intentado defenderse o atacar con un arma blanca, el otro ingresó a su domicilio, tomó un arma de fuego y disparó a corta distancia.

El impacto fue certero. La víctima, de 60 años, recibió un proyectil en la zona del cuello. A pesar de que fue trasladado de urgencia al Hospital Santojanni, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso debido a la gravedad de la lesión.

Efectivos policiales que acudieron al lugar lograron la detención del presunto agresor y procedieron al secuestro del arma utilizada en el crimen. El sospechoso ya se encuentra a disposición de la fiscalía de turno, que lleva adelante la investigación.

Para los habitantes de la zona, la noticia fue un golpe duro pero, en cierto punto, el reflejo de una tensión latente. «Los conflictos por el estacionamiento eran frecuentes en la cuadra»; señalaron algunos vecinos ante las cámaras de televisión, aunque coincidieron en que «jamás imaginaron un desenlace de esta magnitud».