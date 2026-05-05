Atacó a piedrazos una casa y un auto, ocurrió en Colinas

Una mujer fue detenida esta tarde luego de haber atacado a piedrazos una casa y un auto en el barrio Colinas, en la zona oeste de Villa Carlos Paz. El violento suceso se produjo este martes 5 de mayo alrededor de las 16 horas en la intersección de las calles Grimberg y Sierra Nevada, donde tomó intervención el personal del Comando de Acción Preventiva.

A causa del ataque, la propietaria del domicilio también resultó herida.

También se constataron daños en una ventana y abolladuras en uno de los laterales de su vehículo particular.

Con las características y datos aportados por el Centro de Monitoreo, se procedió al control y aprehensión de la agresora, quien fue trasladada a la comisaría local y quedó a disposición de la justicia.