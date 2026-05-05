Buscan al “hurta tangas” en Misiones: robó ropa interior de una soga y huyó

Un episodio tan insólito como inquietante se registró en la localidad de San Pedro, en la provincia de Misiones, donde vecinos denunciaron que un hombre ingresó a una vivienda y robó prendas íntimas femeninas que se encontraban colgadas en una soga.

Según relataron, el sospechoso actuó con total tranquilidad, como si supiera exactamente qué buscaba. Tras tomar la ropa interior, escapó rápidamente del lugar sin poder ser identificado.

El caso no tardó en convertirse en tema de conversación en el barrio, tanto por lo inusual del hecho como por la preocupación que generó el ingreso de un desconocido a una propiedad privada. Algunos vecinos incluso comenzaron a aportar datos para intentar reconocer al responsable.

La situación también despertó sospechas sobre posibles hechos similares en la zona, ya que no descartan que el mismo hombre haya protagonizado otros episodios de características parecidas.

Por lo llamativo del caso, el sospechoso fue apodado en redes sociales y entre los habitantes como el “hurta tangas”, lo que contribuyó a que la historia se viralizara rápidamente en medios locales.

Mientras tanto, crece la inquietud en el barrio ante la posibilidad de que el individuo vuelva a actuar, por lo que los vecinos se mantienen en alerta y atentos a cualquier movimiento extraño.