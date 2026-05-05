Caen seis personas por caza ilegal y rescatan 15 perros

En distintos procedimientos realizados en las últimas horas, efectivos de la Patrulla Rural detuvieron a seis personas y rescataron 15 perros en operativos vinculados a la caza ilegal y otras infracciones.

Los controles se llevaron a cabo en las localidades de Huinca Renancó, Hernando y Lucio V. Mansilla, donde además se secuestraron dos camionetas, una escopeta, un arma blanca y otros elementos utilizados para la actividad.

Según se informó, los procedimientos se enmarcan en infracciones a las normas que regulan la caza y la pesca deportiva, además de casos de portación ilegal de armas de fuego.

Los animales quedaron a resguardo y las personas involucradas fueron puestas a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.