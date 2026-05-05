Caso Pablo Grillo: gendarme a juicio oral por lesiones al fotógrafo

El gendarme Héctor Jesús Guerrero será llevado a juicio oral por haber herido de gravedad al fotoperiodista Pablo Grillo durante una protesta de jubilados realizada en marzo de 2025. La decisión fue impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien consideró que existen pruebas suficientes para avanzar con el proceso.

Según la acusación, Guerrero deberá responder por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por el ejercicio de su función y abuso de armas, este último en cinco hechos. La investigación determinó que su accionar representó un riesgo concreto para quienes participaban de la manifestación.

El episodio ocurrió el 12 de marzo de 2025, en medio de un operativo de seguridad desplegado durante una movilización en defensa de los jubilados. En ese contexto, Grillo recibió un impacto en la cabeza que le provocó fractura de cráneo y graves daños neurológicos.

De acuerdo con los peritajes y testimonios incorporados a la causa, se estableció que el gendarme efectuó al menos seis disparos con una pistola lanza gases, en forma antirreglamentaria y sin que existiera una situación de peligro que lo justificara. Uno de esos disparos impactó directamente en el fotógrafo.

Para la fiscalía, la intervención de las fuerzas de seguridad fue desproporcionada e injustificada. Además, se remarcó que el efectivo contaba con la formación necesaria para actuar conforme a los protocolos, pero aun así utilizó el arma de manera indebida.

A raíz de las heridas, Grillo permaneció internado durante varios meses y actualmente presenta un deterioro en sus capacidades cognitivas y comunicativas. Los informes médicos advierten que podría enfrentar secuelas neurológicas permanentes y una prolongada incapacidad laboral.